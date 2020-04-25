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Sözcü

Andy Murray ile Rafael Nadal sanal dünyada karşı karşıya gelecek

Corona salgını sebebiyle iptal edilen tenis turnuvaları geliri yüksek olmayan raketlerin zor günler yaşamasına sebep oluyor. Andy Murray ile Rafael Nadal yardım amacıyla Madrid Açık tenis turnuvasında sanal olarak karşılaşacak.

SKOR DIŞ HABER
14:11 -
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Andy Murray ile Rafael Nadal sanal dünyada karşı karşıya gelecek

Tenisin iki büyük ismi Andy Murray ile Rafael Nadal, hafta Madrid Açık turnuvasını sanal ortamda kendi evlerinde oynayacak.

Gael Monfils ve Dennis Shapovalov’un da oynayacağı turnuvada Johanna Konta da Victoria Azarenka’ya karşı mücadele edecek. Toplamda 32 raketin katılacağı etkinlik yardım amaçlı düzenleniyor. Turnuvanın kazananları corona salgını süresince maddi sorun yaşayan meslektaşlarına yardımcı olacak.

Kazananlar 150 bin Euro değerindeki para ödülünün sahibi olacak. Profesyonel olmasına karşın klasmanda yüksek sıralamaya sahip olmayan tenisçiler spor organizasyonlarının düzenlenememesi sebebiyle zor günler yaşıyordu. Kazananlar istedikleri sporcuya yardımcı olabilecek.

Madrid Açık tenis takviminin köklü ayaklarından biri olarak her sene düzenleniyor. Bu yıl 1-10 Mayıs arasında düzenlenmesi planlanan organizasyon salgın sebebiyle iptal edilmişti. Profesyonel teniste pandemi sebebiyle, şu an için, bütün organizasyonlar 13 Temmuz’a kadar  iptal edilmiş durumda.

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