Sporseverlerin mutlaka izlemesi gereken sporla ilgili film, dizi ve belgeseller…

Corona virüs karantinası, insanları adeta evlerine mahkum etti. 7’den 70’e milyarlarca kişi günlerini televizyon ve internet başında geçiriyor. Spora ara verildiği ve canlı yayın olmadığı için tematik (spor) kanallar, eski maçlar ve organizasyonlarla akış dolduruyor.

Diğer yayın platformlarında ise konusu spor olan pek çok içerik var. Hollywood ve Bollywood’un (Hint Sineması) daha önce çekilmiş spor konulu bazı filmlerini, televizyon kanalları ve dijital platformlarda izlemek mümkün. Netflix ve Amazon Prime gibi platformlar, belgesel ağırlıklı içeriklerle sporseverleri memnun etmeye çalışıyor. SÖZCÜ Skor, dijital platformlarda izlenebilen, öne çıkan spor belgesellerini, dizi ve filmleri derledi:

SPOR KONULU BELGESEL

Sunderland ‘Til I Die (Netflix) Geçmişi 1879'a uzanan İngiliz futbol kulübü Sunderland’in Premier Lig'den küme düştükten sonra nasıl toparlanmaya çalıştığını anlatıyor.

Maradona en Sinaloa (Netflix) Diego Maradona’nın, futbol kulübü Dorados'u kurtarmak için Sinaloa kartelinin yuvası Culiacan'a gidişi ve sonrasında yaşananlar.

Boca Juniors Confidential (Netflix) Arjantin’in dünyaca ünlü kulübünün perde arkasını anlatan belgesel dizisi.

Ronaldo (Amazon Prime) Dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olan Portekizli yıldızın günlük yaşamı.

Bobby Robson: More Than a Manager (Netflix) Ünlü İngiliz teknik direktörün kariyerinden öne çıkan notlar.

Make Us Dream (Amazon Prime) Liverpool efsanesi Steven Gerrard’ın vedası.

Le K Benzema (Netflix) Karim Benzema’yı Fransa Milli Takımı’ndan uzaklaştıran süreç anlatılıyor.

Rooney: The Man Behind the Goals (Netflix) İngiliz futbolunun son dönemdeki en popüler isimlerinden birinin kariyeri.

All or Nothing: Manchester City (Amazon Prime) Manchester City’nin tarihi başarılarını elde ettiği 2017-18 sezonunun öyküsünü anlatan seri.

Class of ’92: Out of Their League (Amazon Prime) Manchester United’ın 1992’deki efsane kadrosu (Beckham, Cantona, Giggs, Scholes, Butt) yeniden bir arada.

Becoming Zlatan (Amazon Prime) Fazla söze gerek yok: Zlatan İbrahimovic…

Take the Ball Pass the Ball: The Making of the Greatest Team in the World (Amazon Prime) Guardiola’nın Barcelona’sını ve oynadığı unutulmaz futbolu hatırlamak için çok iyi bir fırsat.

Barça Dreams (Netflix) Barcelona’nın geçmişine, Johan Cruyff, Andres Iniesta ve Gary Lineker gibi efsanelere bakış.

The Last Dance (Netflix) Tüm zamanların en iyi basketbolcusu Michael Jordan hakkında bugüne kadar kurgulanan en iyi belgesel. ABD’nin en büyük spor kanalı ESPN’de de yayınlandı.

Formula 1: Drive to Survive (Netflix) Adından da anlaşılacağı gibi Formula 1’in perde arkasını anlatan belgesel serisi.

Fangio: El hombre que domaba las máquinas (Netflix) Gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotu, Arjantinli efsane Juan Manuel Fangio’nun hayatı.

Senna (Amazon Prime) Formula 1’in Brezilyalı efsanesinin yaşadıkları ve vedası. 2’si BAFTA (Britanya Sinema Sanatları Akademisi) olmak üzere 40’ya yakın ödül aldı.

El día menos pensado (Netflix) İspanyol bisiklet takımı Movistar’ın 2019’da 3 büyük tura nasıl hazırlandığını ve neler yaptığını aktarıyor.

Facing Federer: Tennis Masters Cup Uncovered (YouTube) Efsane tenisçinin 2004’teki sıradışı macerası.

Losers (Netflix) Bu yarı animasyon belgesel serisinde kazananlar değil, sporun kaybedenleri anlatılıyor.

Icarus (Netflix) Rusya’daki doping skandalını anlatan Oscar ödüllü harika bir belgesel.

SPOR KONULU DİZİ

The English Game (Netflix) Futboldaki profesyonelleşmeyi, parayla transfer olan ilk futbolcu Fergus Suter’in öyküsünü anlatan 6 bölümlük dizi.

SPOR KONULU FİLM

Ultras (Netflix) İtalya’nın güneyi. Napoli. Tribün kültürünün yönettiği yaşamlar. Belgesel tadında bir film.

+++++++++++++++++++

NASIL İZLENEBİLİR?

Bilgisayar ve cep telefonlarından izlenebilen Netflix ile Amazon Prime ürünlerine ücret karşılığı ulaşmak mümkün. Yeni nesil birçok (Smart TV) televizyonda kurulu gelen Netflix’in bazı içerikleri YouTube’da ücretsiz yayınlanıyor. Dijital platformlardaki bazı belgeseller televizyon kanallarında da gösteriliyor. Anlaşmalı bazı içeriklere Digiturk’ten de ulaşılabilir.