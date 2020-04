16’lık satranç dahisi Firouzja’ya internet şoku! Maçı kazanırken…

16 yaşındaki İranlı satranç dahisi Alireza Firouzja, son günlerden adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Banter Blitz Cup’ta boy gösteren Firouzja, dünya şampiyonu Magnus Carlsen’i mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu sonuç sayesinde Carlsen’in düzenlediği 250 bin dolar ödüllü kişisel turnuvası Magnus Invite’ta yer alma hakkı kazanan Firouzja, Amerika şampiyonu güçlü oyuncu Hikaru Nakamura’yla karşı karşıya geldi.

Dünya şampiyonu sıfatıyla branşın bir numarası olan Norveçli Magnus Carlsen’e uzun süredir rakip olabileceği düşünülen Nakamura, genç rakibi karşısında zor anlar yaşadı.

Corona salgını sebebiyle internet üzerinden yapılan turnuvada güçlü rakibine karşı üstün konuma geçmeyi başaran Firouzja’nın maçı bir anda tepe taklak oldu. İranlı oyuncunun internet bağlantısının kesilmesi sebebiyle müsabaka uzun süre durdu.

Bu tür durumlar daha önceden ön görüldüğü için kural kitabı duruma dair net bir kural içeriyor. Kurala göre, “Bir oyuncu kendisine bağlı olmayan sebeplerden ötürü bağlantı kaybı yaşarsa, bağlantı en kısa zamanda onarılmaya çalışır ve müsabaka kaldığı yerden devam eder. Sunucudan alınan bilgi doğrultusunda bağlantı sorunu yaşayan oyuncunun süre kaybı karşılanır. Sıra dışı bir durumda başhakem inisiyatif kullanabilir” şeklinde bir yol izleniyor.

Ancak Firouzja/Nakamura maçında durumlar bir hayli karıştı. 10 dakikanın ardından rakibinin dönmeyeceğini düşünen Nakamura, maçı kazandığını düşünerek müsabakayı terk etti. Döndüğünde maçın bittiğini gören Firouzja duruma itiraz etti. Hakem kararıyla maç berabere tamamlandı. Bu şekilde önde olduğu maçtan berabere ayrılan İranlı sporcu, moral bozukluğu yaşayarak ardından Nakamura’yla oynadığı maçların üçünü de kaybetti.

A day filled with controversies and drama. It was unfair to deny @FirouzjaAlireza a win in game 1. #MagnusInvite pic.twitter.com/VrPD78jUsI

— Firouzja Alireza (@FirouzjaAlireza) April 22, 2020