Ryan Donk’un büyükannesi coronadan hayatını kaybetti

Dünyada yüz binlerce can alan corona virüsü bu kez Galatasaraylı Ryan Donk’un ailesini üzdü. Surinam asıllı olan Donk, Instagram’dan büyükannesinin fotoğrafını paylaşarak kendisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Donk’un sözleri şöyle;

“Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız…”

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın annesi ile NBA takımlarından Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns’un annesi corona virüsünden dolayı hayatlarını kaybetmişti.