Rasim Kara, Sözcü’ye konuştu: VAR olsaydı şampiyonduk!

Türk futbolunun önemli isimlerinden Rasim Kara, muhabirimiz Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. 1996-97 sezonunda Beşiktaş'ta teknik direktör iken kılpayı şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Kara, o sezonla ilgili yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bazı yöneticilerle sıkıntı yaşamıştım, kırgın ayrıldım ama gerçekten iyi bir takıma sahiptik. Amokachi, Sergen, Mrmic, Şifo, Ertuğrul… Haklıydım, bir gün kitabımda her şeyi söyleyeceğim. Van'da Sergen'in frikiki elle kesilmişti. VAR sistemi olsaydı biz şampiyon olabilirdik” dedi.

14 YABANCI GEREKSİZ

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a dönüşünden çok mutlu olduğunu belirten Kara, “Sergen Yalçın, futbolculuk kariyerinin verimli dönemini benim hocalığımda yaşamıştır. Alanya ve Malatya'da başarılı oldu. Beşiktaş'ta kendisine sahip çıkılmalı. ‘14 yabancı hakkın var' diye 14 yabancı almanın bir anlamı yok. O zaman bana sahip çıkılsaydı en az 2-3 kez şampiyon olurduk. Avrupa kupalarında da çok iyi yerlere gelebilirdik. Ben her zaman Beşiktaş'ın iyiliğini ve kazanmasını istemişimdir” ifadelerini kullandı.

ÇEBİ’Yİ TEBRİK EDERİM

“Seba, Bilgili'ye 16 milyon dolar borçla bıraktı. Bilgili döneminde 34 milyon dolara çıktı. Demirören'de 490 milyon, Fikret Orman'da 3 milyar TL… Bu durumdaki Beşiktaş'a başkan olma gayretini gösteren Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ederim. Biz de onu desteklemeliyiz.”

YERLİLERDEN VAZGEÇİLMEMELİ

“1994'te Türkiye'de ilk kaleci antrenörlüğünü ben başlattım. Şenes Başkan'ın ve Fatih Hoca'nın büyük destekleri oldu. Şu anda ligde Trabzonspor birinci, Başakşehir ikinci. Bunların kalecileri yerli. Başarılı olan hocalara bakıyoruz, onlar da yerli. O zaman niye yabancılara yöneliyoruz ki?”

VİRÜSÜN ŞAKASI YOK!

“TFF'de 10 senedir antrenör eğitiminde görev yapıyorum. Liglerin başlaması konusunda federasyonumuz, hükümet ve Bilim Kurulu'yla hareket edecek. En doğru kararı vereceklerdir. Şakası olmayan bir dönemdeyiz. Ekonomik ve psikolojik sıkıntılar olacaktır.”

SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELDİ!

“3-4 senedir Yalçın Karadeniz'in ekibinde görev yaptım. Gidişatın hiç iyi olmadığını söyledik ama Fikret Orman göreve devam etmemizi istemedi. Sayın Başkan, her ne kadar inanılmaz bir stadyum yapmış olmasına ve 2 sene üst üste şampiyon olunmasına rağmen şu anda sokağa çıkamayacak duruma gelmiş.”