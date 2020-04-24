Neymar’ın annesinin ilişkisi bitti! İşte nedeni…

PSG’de forma giyen Breziyalı yıldı Neymar’ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başladığını iki hafta önce Instagram hesabından duyurmuştu. Dört yıl önce çocuklarının babasından boşanan 53 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos’un, Tiago Ramos ile ilişkisini duyurmasının ardından Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğenmiş ve ‘Çok mutlu ol anne, seni seviyorum’ yorumunu yapmıştı.

Ancak Odia’dan Fabia Oliveira’nın haberine göre, ikilinin ilişkisi sona erdi. Tiago Ramos’un annesinin yanına gittiğini yazan Fabia Oliveira, genç modelin ilişkinin neden bittiği hakkında yorum yapmadığını belirtti. Tiago Ramos’un arkadaşları ise, ilişkinin bitmediğini, ikilinin sadece ara verdiğini söyledi.

Fabia Oliveira, daha önce de Tiago Ramos’un eski sevgililerinin erkek olduğunu iddia etmişti. Neymar’ın annesinin de ailesinden bu nedenle büyük baskı gördüğü, bu nedenle ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

İLGİLİ HABER Neymar Jr`ın renkli aile hayatı... Annesi, annesinin sevgilisi, kız kardeşi, menajerliğini yapan babası...