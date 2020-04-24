NBA efsanesi Dennis Rodman’dan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un açıklaması

NBA’in unutulmaz oyuncularından Dennis Rodman, sağlığının kötü olduğu iddialarının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kim Jong-Un’un başarısız bir kalp ameliyatı sonrasında hayati riskinin devam ettiği haberleri kamuoyunda yer almıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Rodman, “Umuyorum Mareşal Kim Jong-Un’un hasta olduğu haberleri sadece bir söylentidir. Umarım yakında daha fazla bilgiye sahip olurum” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri için dua ettiğini söyleyen Rodman, “Hem ABD hem de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında yapılması gereken çok şey var. Hızlıca iyileşmesi için dua ediyorum. Böylece dostlarım Trump ve Kim Jong-Un’un barışçıl hareketi devam eder” şeklinde konuştu.