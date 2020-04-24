‘Maradona Elton’dan ‘Arap Elton’a evrilen kariyer! Dünyanın en kısa futbolcusu…

2004 yılında Corinthians takımında kariyerine başlayan ve tam adı Elton Jose Xavier Gomes olan Brezilyalı futbolcu, profesyonellikteki 16. yılına girmiş durumda.

154 santim boyu ile U14 takımların boy ortalamasının bile altında kalan Elton, ülkesinde futbol oynadığı dönemde eski Manchester City’li Carlos Tevez ve Jo ile takım arkadaşıydı.

Yeteneği ile kısa boyunu telafi edebilen Elton, 2005’te zaman zaman A takım kadrosunda yer aldı ve ilk şampiyonluk madalyasını kazanmayı başardı.

Arjantin efsanesi Diego Maradona’dan (167 santim) 13 santim kısa olan Elton, top sürme becerisi ve uzun, kıvırcık siyah saçları nedeniyle ‘Elton Maradinha’ lakabını aldı.

UOL Esporte’ye konuşan Elton, “Bu lakaptan memnun kaldım ama hiçbir şekilde bana baskı yaratmadı” ifadelerini kullanarak Diego Maradona benzetmelerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

AVRUPA’DA SADECE 8 MAÇTA…

Henüz 21 yaşındayken Avrupa’ya gelen Elton, Romanya’nın Steaua Bükreş takımı ile sözleşme imzaladı. Kısa boyuna rağmen etkili oyunuyla sadece 8 maçta forma giymesine rağmen takım üzerinde etki bıraktı ve taraftarlar tarafından yılın takımına seçildi.

ARABİSTAN’DA KENDİNİ BULDU

6 aylık Romanya serüveninin ardından Suudi Arabistan’ın Al-Nasr takımına transfer olan Elton, bu ülkede alışık olunmayan tarzda bir futbolcu olduğu için kısa sürede adından söz ettirmeyi ve taraftarların sevgilisi olmayı başardı.

Kısa bir süreliğine Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde forma giyen Elton, 2011’de kariyerinin en başarılı günlerini geçireceği ve çok sevildiği Suudi Arabistan’a geri döndü.

ELTON MARADINHA’DAN, ARAP ELTON’A…

“Elton Maradinha” olan lakap “Arap Elton”a dönen Brezilyalı futbolcu, 5 yıl boyunca formasını giydiği Al-Fateh takımında 121 maçta 48 gol attı, lig şampiyonluğu kazandı ve yeniden kahraman konumuna geldi.

KADINLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, TUTUKLANDI

Ancak bu kahramanlık statüsü, ülkenin yasakları karşısında onu dokunulmaz yapmadı. Kadın hayranlarıyla fotoğraf çektirmek isterken tutuklanan Elton, “Hepsi siyah örtülü elbiseli olan kadın taraftarlarla fotoğraf çektiriyordum. Güvenlik görevlisi beni tutukladı ve polis arabasına bindirdi. Kulüp sahibi Şeyh’i aramak zorunda kaldım” diyerek o anları anlattı.

“ARABİSTAN’DA HAYAT HUZURLU”

Yine de Arabistan’daki hayatından memnun olduğunu söyleyen Elton, “Beni çok korkutan bir andı ama sonra ülke kültürüne alıştım. 9 yıldır Arabistan’dayım ve söyleyecek iyi şeylerim de var. Burada hayat huzurlu ve şikayet edecek bir şeyim yok. Araplar bana çok düşkün” şeklinde konuştu.

2016’da Al-Fateh’ten ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, son olarak Al-Wehda takımında forma giyiyordu.