Manchester United sahaya inmeye hazırlanıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle İngiltere Premier Lig maçları da geçtiğimiz ay süresi olarak askıya alınmıştı.

Çalışmalarını evden sürdüren Manchester United futbolcuları, yeniden tesislere geri dönme hazırlığında. 7 Mayıs’ta hükümetin yapacağı incelemenin ardından karantina kısıtlamalarının hafifletilmesi halinde, futbolcuların gruplar halinde tesislere gelebileceği öğrenildi.

Konu hakkında açıklama yapan ‘Kırmızı Şeytanlar’ın yardımcı antrenörü Kieran McKenna, “Şu karantina sonrasında çalışmaların nasıl olacağı konusu üzerinde duruyoruz. Ancak bu olmazsa da önceden hazırladığımız B ve C planımız var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan oyuncuların ev çalışmalarının etkili olduğunu söyleyen McKenna, “Yüksek kondisyon seviyesini koruyorlar. Kesinlikle sezon öncesi çalışmalardan daha yüksek bir seviyede çalışıyorlar. Bu yüzden fitness ve genel anlamda düşüş olmasını beklemiyoruz” dedi.

Birleşik Krallık’ta bugüne kadar 138 bin corona virüs vakası tespit edilirken ölü sayısı 19 bine yaklaştı.