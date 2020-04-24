Liverpool-Atletico Madrid maçına corona virüsü soruşturması!

Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson, 11 Mart’ta oynanan Liverpool-Atletico Madrid maçı nedeniyle corona virüs vakalarının arttığı iddialarının ardından, şehrin yeni halk sağlığı müdürü Matthew Ashton’ın soruşturma yapmasını istedi.

Anfield Road’da oynanan mücadeleyi 3 bini Atletico Madrid taraftarı, toplamda 52 bin kişi statta izledi.

Belediye Başkanı Anderson, “Matt Ashton ve ekibinden, bu maç ve şehirdeki corona virüsü ile ilgili durum arasında olası bir bağlantı hakkında tam bir araştırma yapmalarını istedim” ifadelerini kullandı.

“Bu maçın oynanmasının şehirdeki insanlar üzerinde etkisi olup olmadığına dair görüş edinmek istiyoruz ve Matt’den verilerin bize bunun bir göstergesi olup olmadığını görmek için üniversitelerle çalışmasını istedim”

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool’a konuk olan Atletico Madrid, uzatmalara giden maçta rakibini 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

“AYNI HATALARIN YAPILMASINI ENGELLEYEBİLİRİZ”

The Guardian’a konuşan Matthew Ashton, maçların çok geç askıya alındığını söylerken, “Asla kesin olarak bilemeyeceğiz ama Atletico Madrid maçı Liverpool’daki vaka yükselişini etkileyen etkinliklerden biri olabilir. Bunu araştırarak gelecekte organizasyonlarda aynı hataların yapılmasını engelleyebiliriz” dedi.

İspanya’da maçların seyircisiz oynatılmasına rağmen Atletico Madrid taraftalarının İngiltere’ye gelmesine izin verildiğini söyleyen Ashton, “Bunun saçma olduğunu söyledim, ancak hükümet ve UEFA maçların devam etmesi gerektiğine karar verdi. Şimdi bunun şehirde nasıl bir etki yarattığını öğrenmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

MADRID BELEDİYE BAŞKANI İTİRAF ETTİ

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, geçtiğimiz günlerde bu kararın bir hata olduğunu ve İspanya’daki yüksek enfeksiyon oranı göz önüne alındığında, binlerce Atletico taraftarının seyahat etmesine izin vermenin hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

Son rakamlara göre, Liverpool’daki hastanelerde 246 kişi corona virüsten hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık'ta bugüne kadar 138 bin corona virüs vakası tespit edilirken ölü sayısı 19 bine yaklaştı.