Ibrahimovic virüse rağmen İsveç’te maça çıkıyor

Corona virüs salgını sonrası İtalya’dan ayrılarak ülkesi İsveç’e giden yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic hayranlarını şaşırtan bir karara imza attı. Risk nedeniyle tüm Avrupa’da maçların askıya alındığı günlerde hissedarı olduğu Hammarby Kulübü ile idmanlara çıkan Ibrahimovic’in hazırlık maçında da forma giyeceği duyuruldu.

‘SANA BİR SİHİR YAPMAMI İSTER MİSİN?’

Kulüpten yapılan açıklamada bugün Türkiye saatiyle 11:00’de oynanacak hazırlık maçında Zlatan Ibrahimovic’in de yer alacağı açıklandı. Maçın canlı yayınlanacağını duyuran Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sana bir sihir yapmamı ister misin?” sözleriyle kullandı.

Los Angeles Galaxy’deki sözleşmesi bittikten sonra devre arasında Milan’a transfer olan 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, çıktığı 10 maçta 4 gol 1 asist üretmişti.