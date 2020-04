İBB Spor İstanbul Online Satranç Turnuvası’nı 83 bin kişi izledi

Corona virüs salgını sebebiyle yaşam tamamıyla internet üzerinden devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, İBB Spor İstanbul Online Satranç Turnuvası adı altında bir organizasyon düzenledi. Organizasyon ünlü satranç sitesi chess.com üzerinden 83 bin kişi tarafından canlı takip edildi.

Organizasyona katılım için özellikle lisans şartı kaldırıldı. Bu sayede satranç oynamayı seven herkesin turnuvaya katılması sağlandı. 3 bin kişinin katıldığı turnuva hızlı satranç sistemiyle oynandı.

Turnuvaya ülkemizin önemli satranç oyuncuları da katıldı. Turnuvanın finali A Milli Satranç Takımı oyuncusu Emre Can anlattı. Turnuvada Kayra Kamer şampiyon tamamlarken, Vahap Şanal ikinci oldu.

Chess.com resmi hesabı organizasyonun canlı yapılan ve Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı final yayını bu tweet ile paylaştı. Ayrıca İmamoğlu’nun satranca verdiği bu desteğin Türkiye adına müthiş bir durum olduğunu yazdı.

83,000 Turkish chess fans watching the @istanbulbld online chess tournament finals on @chesscom today

Awesome to see such promotion of chess in Turkey @imamoglu_int! https://t.co/29JwnmcOHL

— Chess.com (@chesscom) April 23, 2020