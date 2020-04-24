Hükümet kararını bildirdi: La Liga 2021 yılına kadar seyircisiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve spor dünyasını da derinden etkileyen corona virüsünden en fazla yara alan İspanya’da, futbol maçlarının gelecek yıla kadar seyircisiz oynanması gündemde.

#Corona virüsü salgını, gelecek sezon spor müsabakaları için kombine bilet alma kararınızı etkileyecek mi? — SKOR (@SozcuSkor) April 24, 2020

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümeti, ülkeyi tahrip eden Covid-19 pandemisini durdurmak için sert önlemler almaya devam ediyor. İspanyol yönetici, herkesin sağlığına kavuşması ve hastalığın yeniden büyümemesi için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.

İspanya’nın ünlü gazetelerinden Sport’ta yer alan habere göre; hükümet üyeleri, 2021 yılına kadar stadyumlara seyirci alınmaması fikrini gayri resmi olarak La Liga Başkanı Javier Tebas’a iletti.

Tebas, bu düşünceyi kulüplerle yaptığı telekonferans görüşmesinde iletirken geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yüksek Spor Konseyi de benzer bir öneride bulunmuştu.

Maçların seyircisiz olarak oynanacak olması, zaten bütün gelirleri askıya alınan kulüpleri maddi olarak daha da büyük zorluğa itecek. Bu nedenle kulüplerin kemer sıkması ve yeni önlemler alması bekleniyor.

La Liga’da birçok kulüpte oyuncular maaşlarında indirime giderek kulüplerinin corona virüs kriziyle başa çıkması konusunda yardımcı olmaya çalışıyor.

İspanya’da corona virüs vakası 200 bini geçerken, 22 binden fazla insan hayatını kaybetti. Pandemi, tüm dünyada 2.7 milyon insanı enfekte ederken 191 binden fazla insanın hayatına mal oldu.

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