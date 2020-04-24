Corona sonrası flaş karar! Hollanda Ligi iptal edildi!

Coronavirüs salgını sonrası Hollanda’da futbol liglerinin akıbeti belli oldu. Ülkede 1 Eylül’e kadar tüm spor organizasyonlarının durmasından sonra bugün itibariyle Hollanda Futbol Federasyonu bir karar verdi.

Hollanda Futbol Federasyonu, 2019/20 sezonunu iptal etti. Yapılan açıklamaya göre; 2019/20 sezonu ‘Beyaz sezon’ kabul edildi. Yani, 2019/20 sezonunun şampiyonu olmayacak. Ayrıca, küme düşen takım da olmayacak.

Hollanda 1. Ligi’ne çıkan takım da olmayacak. Bu sezon liglere katılan takımlar, gelecek sezon aynı şekilde devam edecek. Hollanda’da Ajax, gol averajıyla lider durumdaydı. AZ Alkmaar ise ikinci sıradaydı.

İŞTE HOLLANDA’DA SON DURUM