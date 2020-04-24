Güney Kore futbola dönüyor! İlginç kurallar…

Corona virüs salgınını kontrol altına aldığını açıklayan Güney Kore’de hayat normale dönmeye başlarken, futbol liglerin de başlayacağı açıklandı. Normal sezonu 29 Şubat’ta başlatmayı planlayan ancak salgın nedeniyle ligleri erteleyen Güney Kore, yaşanan gelişmelerin ardından ligleri 8 Mayıs’ta başlatacak. Sezonun açılış maçı Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak. Lig merkezinde kulüp temsilcileriyle yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte karşılaşmaların ilk etapta seyircisiz oynanacağı belirtildi.

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VİRÜSE KARŞI TEDBİRLER ALINDI

Güney Kore’de ilk etapta oynanması planlanan seyircisiz karşılaşmalarda teknik ekip, personel ve basın mensupları maske takmak zorunda. Oyuncuların maç sırasında takım arkadaşları, rakipler ve hakemlerle konuşması yasaklandı. Sezon içerisinde bir oyuncu ya da antrenöre korona virüs teşhisi konulması durumunda, o takımın karşılaşmaları en az 2 hafta ertelenecek. Ayrıca takımın son maça çıktığı rakipleri de temas ve izlemenin sonuçlarına bağlı olarak 2 hafta süreyle dinlendirilebilir.