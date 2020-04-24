Emre Kılınç: Galatasaray için en doğru zaman

Sezonun en flaş transferi olmaya aday ismi Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştığı haberlerini doğrulayan ifadeler kullandı. Gazeteci Haldun Domaç'ın YouTube yayınına katılan Sivassporlu futbolcu, Boluspor forması giydiği 2014'te Galatasaray'a transferinin son anda gerçekleşmediğini şöyle anlattı: “Bana söylediklerinde, ‘Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü, giderim' dedim.

Sonra vazgeçtiler. İçimde uktedir. Drogba, Sneijder gibi oyuncularla oynayacaktım. Keşke ‘Galatasaray'a gitseydim' dedim ama pişman değilim. O kadroda şans bulmam zor olabilirdi.”