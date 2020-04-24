Covid-19 ve Süper Lig

İzoleyiz, kendimizi kapattık, evlerimizdeyiz. Çok acil ihtiyaçlar dışında markete bile gitmiyoruz.

Elimizde kumanda, bir yanımızda ‘Oku beni' diye bekleyen kitaplarımız derken, hayatımız anormal halde, normale evrilmiş gibi yaşıyoruz. Sanki ‘Hep böyle yaşıyorduk zaten' duygusuna kapılmış gibiyiz.

‘TRUMP BİLE SIKILMIŞ MAÇ SEYREDEMEDİĞİ İÇİN’

NORMAL hayat, bu değil tabii. Televizyon, internet ve özellikle sosyal medya, sizi bir yere kadar mutlu ediyor. Spor yok hiçbir yerde. Yokluğunun eksikliğini, eminim benim gibi, milyarlarca insan hissediyor. Trump bile sıkılmış maç seyredemediği için. “Bir süre sonra, seyircisiz ya da az seyircili spor organizasyonlarını televizyondan yayınlayacağız” diyor. Ardından ekliyor: “Ama şartlar uygun olursa.”

Bizim ülkemizde de Süper Lig'in başlaması için şartlar zorlanıyor. Maçların belirli bir bölgede, 2 veya 3 günde bir seyircisiz yapılması düşünülüyor. Önemli bir girişim. ANTALYA ve Alanya'nın öne çıkması mantıklı. Neden? Ocak ve şubat aylarında dünyanın dört bir tarafından birçok takım bu güzel güney ilimize geliyor. Otel statları dahil 200'e yakın FIFA ölçülerinde saha var.

‘HAZİRAN ORTASI GİBİ…’

Mükemmel standartlarda sayısız otel ve personel, bu bölgede kusursuz işliyor. Salgının hızı düşerse bu formül hayata geçebilir.

YALNIZ otel personeli, takımlar, medya ve ulaştırma görevlilerinin çok sıkı kontrolde tutulması şart. En ufak rehavet, pahalıya mal olur. Bugünkü tedbirleri sıkı devam ettirirsek, o günler çok da uzak değil. HER türlü güvenlik sağlanırsa karantina günlerinin hemen ardından çok sevdiğimiz güzel oyuna kavuşabiliriz; haziran ayının ortası gibi. Yine de bu konuda Bilim Kurulumuz'un tavsiye kararı çok önemli.

UMUTLA BEKLİYORUZ…