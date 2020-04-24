Beş eski Osasuna yönetici ve iki eski Real Betis oyuncusuna şikeden hapis cezası! İspanya’da bir ilk

İspanya’da La Liga ekibi Osasuna’nın beş eski yöneticisi ve iki eski Real Betis oyuncusuna yolsuzluk ve şike gibi suçlamalarla hapis cezası verildi. İspanya tarihinde ilk kez şike suçlamasına bir hapis cezası verildi.

Mahkemede en ağır ceza Osasuna’nın eski yöneticisi Angel Vizcay’a verildi. Vizcay, fonların kötüye kullanılması, hesapların tahrif edilmesi ve şike gibi suçlarından sekiz yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski Betis oyuncuları Antonio Amaya ve Xavi Torres’e ise şike suçundan birer yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme dosyasında Osasuna yöneticilerinin, ligin sondan bir önceki haftasında Betis’in Real Valladolid’i yenmesi ve son hafta ise Osasuna’ya kaybetmesi için Betisli Amaya ve Torres’e toplam 650 bin Euro verilmesini kabul ettiklerinin ispatlandığı ifadesi yer aldı.

İLGİLİ HABER Liverpool-Atletico Madrid maçına corona virüsü soruşturması!

Şikeye rağmen…

Ligin son sırasında yer alıp küme düşmesi garantilenen Real Betis, sondan bir önceki hafta Valladolid'i 4-3 yenmiş, son hafta ise Osasuna'ya ise 2-1 yenilmişti ancak Osasuna o sezon ligde kalan Elche ve Almeria’nın 1 puan gerisinde 39 puanla 18. olarak düşmekten kurtulamamıştı.

İki emlakçı ise Osasuna’nın 2012-13 ve 2013-14 sezonları için mali kayıtları dengelemesine yardımcı olmak üzere belgeleri tahrif ettiği için mahkum edildi ve dokuz aylık hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Vizcay ve diğer hapis cezası alan Osasuna yöneticilerine de 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında kulübün kaynaklarını yanlış kullandıkları için 2 milyon 340 bin Euro tazminata mahkum edildi. Verilen kararlar temyize götürülebilecek.