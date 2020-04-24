Avrupa Atletizm Şampiyonası iptal edildi

Bu yaz 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi. Avrupa Atletizm Federasyonu, şampiyonanın iptal edildiğini resmen duyururken, yeni bir tarih vermedi.

Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, salgının henüz kontrol altına alınamadığı, konu ile ilgili Fransız yetkililer ile yapılan görüşmeler sonrası iptal kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu yıl atletizm takvimindeki değişikliklerin 7-8 Mayıs’ta düzenlenecek video konferansta görüşüleceği de kaydedildi.