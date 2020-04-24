Almanya’da ilginç öneri! Bundesliga’da maçlar maskeyle oynansın!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle sezonun yarıda kaldığı Bundesliga’da maçların 9 Mayıs’ta yeniden başlaması bekleniyor. Bu yönde adımlar atılırken Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Çalışma Bakanlığı’nın ilginç tavsiyesine sayfalarında yer verdi.

Buna göre Almanya Çalışma Bakanlığı, 9 Mayıs’ta başlaması beklenen Bundesliga’da futbolcuların maskeyle oynamasını tavsiye etti.

Bakanlığın önerisine göre, harcanan efordan ötürü hızla ıslanması muhtemel maskeler en fazla 15 dakikada bir değişecek. Ayrıca bir oyuncunun ya da hakemin maskesi kaydığı takdirde oyun hemen duracak.