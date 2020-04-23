Ünlü sporcudan yıllar sonra gelen itiraf: İntihar etmekten son anda vazgeçtim

Son dönemde birçok kriket sporcusunda görünen zihinsel rahatsızlıkları, Moises Henriques’in de yaşadığı öğrenildi. İlk olarak Glenn Maxwell’in açıkladığı psikolojik sıkıntı yaşayan sporculara Sarah Taylor, Jonathan Trott ve Will Pucosvski’den sonra Moises Henriques de eklendi.

Portekizli eski futbolcu Alvaro Henriques’in oğlu olan ünlü kriket oyuncusu Moises Henriques, geçmişte yaşadığı zorlu dönemi anlattı. 2017 yılında intihar etmeyi düşündüğünü açıklayan Moises Henriques, ağır bir depresyon yaşadığını ancak bu hastalık ile girdiği savaşı kazandığını söyledi.

Avustralya Milli Takımı için oynayan Portekiz doğumlu ilk kriketçi olan Moises Henriques, Neroli Meadows’un sunduğu Ordineroli Speaking Podcast’e anlattı. Moises Henriques “Google’da depresyon yazıp arattığınız zaman çıkan semptomlardan hemen hemen hepsi bende vardı. Yaklaşık 4 haftada 10 kiloya yakın kilo kaybettim. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Neredeyse intihar ediyordum” dedi.

Kariyerinde yaşadığı düşüş nedeniyle depresyona girdiğini belirten Moises Henriques, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önemli bir maçta kritik bir sayıyı kaçırmıştım. O maçtan eve dönerken arabamı aşırı hızlı kullandım. Arabayı kullanırken de bir duvara çarpmayı düşündüm. Son anda bu düşüncemden vazgeçtim. Bunun ailem, sevgilim ve bana hep destek veren taraftarlarımız için haksızlık olacağını düşündüm. Üstelik takım arkadaşlarımı yalnız bırakamazdım. Daha sonra arabanın içinde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Titremeye başladım.”