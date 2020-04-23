UEFA’dan sezonu akıbeti üzerine flaş kararlar! Beklenen açıklama yapıldı

UEFA, üye 55 ülkenin temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Merakla beklenen toplantıdan, yarıda kalan yerel liglerin akıbetiyle ilgili iki farklı senaryo kararı çıktı. UEFA, öncelikli olarak liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini istedi.

İkinci senaryo ise ülkelerin sezonlarını tamamlayamaması üzerine kuruldu. Buna göre sağlık koşulları ve hükümetlerin aldığı kararlar neticesinde ağustos ayına kadar sezonu normal gidişatıyla tamamlayamayacak olan ülkelerin farklı formatlar (örn. play-off) uygulayabileceği belirtildi. İkinci senaryoyu uygulamaya yönelik karar alacak olan ülkeler UEFA’nın bir sonraki toplantı tarihi olan 27 Mayıs’a kadar kararı UEFA’ya bildirmesi gerektiği -27 Mayıs öncesi kararı bildirme zorunluluğu UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada yer almasa da- haber kaynakları tarafından son tarih olarak öne sürüldü.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin devamı konusunda masada iki seçenek olduğu açıklanırken, bu seçeneklerden birisinin önce yerel ligleri tamamlamak olduğu, diğerinin ise yerel liglerle beraber Avrupa maçlarının oynanması olduğu duyuruldu. UEFA, konuyla ilgili kararını önümüzdeki açıklamalarında duyuracağını da kaydetti.

BELÇİKA VE İSKOÇYA’NIN KARARI KABUL EDİLDİ

Bununla birlikte UEFA aslında üçüncü bir senaryoya da açıklamasında yer verdi. Buna göre Belçika ve İskoçya’da olduğu gibi sezonu iptal etme kararı alan ülkelere Avrupa kupalarında yer alma kapısı da açıldı. Ancak UEFA burada iki koşuldan birinin sağlanmasını istiyor.

Koşullar şu şekilde:

1 – Spor müsabakalarının oynanmasını engelleyen resmi bir karar ve bu karar sonucunda yerel liglerin, bir sonraki sezonun başlangıcından önce uygun bir zamanda tamamlanmasının mümkün olmaması.

2 – İç rekabetin ve/veya kulüplerin uzun vadeli finansal istikrarını riske atabileceği için sezonu bitirmeyi imkansız kılan, aşılamaz ekonomik sorunlar.

Bu iki koşuldan birinin varlığı sezonun iptalini mümkün kılacak. Öte yandan UEFA, sezonun iptal edildiği ülkelerde Avrupa kupasına gidecek takımları belirlemenin koşullarını da açıkladı.

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Son 5 yılda alınan UEFA puanlarına göre Avrupa’ya gitme gibi bir durumun söz konusu olmadığının altı çizilirken kimseye de ‘wild card’ verilmeyeceği ifade edildi.

LİGDEKİ SON PUAN DURUMUNA BAKILACAK

UEFA’nın açıklamasında, sezonu hiçbir koşulda oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden liglerin Avrupa kupaları bileti alacak takımlarının, ‘sportif başarı’ kıstasıyla belirleneceği vurgulandı. Bunda da, mevcut puan sıralamasına bakılması gerektiği kaydedildi. Bununla birlikte “toplum genelinde verilen kararın adil olarak kabul edilmesi” de aranan bir koşul olarak dikkat çekti.

Verilecek kararın ayrımcılık, adaletsizlik gibi unsurlar yönünden UEFA tarafından incelenebileceği ve değiştirilebileceği de vurgulandı.