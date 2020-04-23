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SON DAKİKA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 2022 yılına ertelendi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2022 yılında oynanacağını duyurdu.

14:37 -
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SON DAKİKA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 2022 yılına ertelendi

UEFA, normalde 2021 yazında yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 2022 yılına erteledi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 6-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlemesine karar verilmiştir” dedi.

Ceferin, karara gerekçe olarak ise “Kadınlar futbolunun, o 2022 yazında düzenlenecek tek organizasyon olmasını istediğimiz için bu kararı aldık” dedi.

UEFA, corona virüsü salgını nedeniyle EURO 2020’nin (Avrupa Futbol Şampiyonası) de 2021 yılında gerçekleştirilmesine karar vermişti. Japonya’da bu yaz düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları da 2021 yılına ertelenmişti.

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Son güncelleme: 14:54 23.04.2020