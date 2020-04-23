Rudiger doğduğu hastanedeki hemşirelerin yemek masraflarını karşılayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea forması giyen savunma oyuncusu Antonio Rudiger, corona virüsle mücadele kapsamında alkış toplayan bir harekete imza attı.

Sierra Leone asıllı 27 yaşındaki Alman futbolcu, 1993 yılında Berlin’de doğduğu Berlin Charite hastanesinde görev yapan hemşirelerin 3 aylık yemek masrafını karşılayacağını açıkladı.

“BAZI ŞEYLERİ GERİ VERME ZAMANI”

Chelsea’nin resmi internet sitesine konuşan Rudiger şu ifadeleri kullandı:

“Paskalyadan önce Berlin Charite ile temasa geçtim ve en çok nerelere yardım edebileceğimi sordum. Bana kantin kapalı olduğu için personele yiyecek ve içecek bulmakta zorlandıklarını söylediler. Yemek masraflarını en az 3 ay karşılamaya karar verdim. Berlin’in gençliğimde bana verdiği her şey için minnettarım. Şimdi bazı şeyleri geri verme zamanı. Umarım çok yakında durum iyileşir.”

Corona virüs vakaları dünya genelinde 2 buçuk milyon kişiyi aşarken, 180 binden fazla insan da hayatını kaybetti. Almanya’da ise vaka sayısı 148 bini, vefat edenlerin sayısı ise 5 bini geçti.

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