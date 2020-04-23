Roger Federer: WTA ile ATP bir araya gelmeli

Tenis dünyasının süper yıldızı Roger Federer, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında sürpriz bir fikir ortaya attı. Ünlü raket WTA ile ATP organizasyonlarının birleşmesi gerektiğini savundu.

Paylaşımına gelen yorumlarla fikrini ortaya koyan Majesteleri, bu birleşmenin kort üzerindeki rekabetle ilgili olmadığını vurguladı. Corona salgınının dünyayı vurduğu bu günlerde iki organizasyonun birlik olmasının profesyonel tenis açısından bir çok yarar getireceğini savunun ünlü tenisçiye bazı meslektaşlarından destek de geldi.

Gelen bir yorumda iki ayrı organizasyon olmasının taraftarlar açısından da kafa karışıklığı yarattığını söyleyen Federer, tek logo çatısında daha güçlü olacaklarını söylüyor.

Federer’in bu paylaşımını hırçın tavırlarıyla ün kazanan yetenekli tenisçi Nick Kyrgios’tan ise “Evet” şeklinde trol bir cevap geldi.

Yes — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) April 22, 2020

ATP 1972 senesinde kurulmuştu. Organizasyonun merkezi ise Londra’da bulunuyor. WTA ise ATP’den bir sene sonra ünlü aktivist tenisçi Billie Jean King önderliğinde kurulmuştu. Bu iki organizasyon 100’ün üzerinde ülkede operasyon yönetiyor ve tenis müsabakalarının tüm ayrıntılarına kadar denetleyip düzenliyor.

İki dev organizasyonun bir araya gelmesi fikri yeni değil. 2005 senesinde de ortaya atılan fikir, yönetim bazındaki aksaklıklar sebebiyle gerçekleşmemişti. ATP içerisinde bulunan oyuncu konsülünün oyuncuların desteğini aldığı takdirde yıllar sonra bu alanda ileri adım atılabileceği konuşuluyor. Oyuncu konsülünün başında ise şu anda klasmanın 1 numarasındaki Sırp Novak Djokovic bulunuyor.

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