Reggie Miller, The Last Dance belgeseline isteksizce röportaj verdiğini açıkladı

Karantina günleri devam ederken gündemin en çok konuşulan işlerinden biri Michael Jordan ve 6 kez şampiyon olduğu takımı Chicago Bulls’u anlatan The Last Dance belgeseli.

Belgeseli hazırlayan ESPN’in Jordan’ın zafere ulaştığı son sezona dair, yani 1996/1997, özel görüntülere ulaşmasıyla oluşturulan belgesel ayrıntılarıyla izleyenlerin ilgisini toplamıştı. Henüz sadece iki bölümü yayınlanan belgeselde ayrıca NBA çevrelerinden birçok ünlü sporcuyla röportaj röportajlar yer alıyor.

Bunların dışında Bill Clinton ve Barack Obama gibi Amerikan başkanları da bu üst düzey yapıma katkı sağlamaktan geri kalmamış. Ancak bir isim, röportaj vermesine karşın bundan pek de memnun olmadığını ve aslında röportaj vermeyi istemediğini açıkladı: Reggie Miller.

Eski basketbolcu yıldız katıldığı bir programda, “Proje başladığından beri teklif vardı. Ben istemiyordum. Ligden tanıdığım herkes bunun bir parçası olmam gerektiğini söylüyordu. Sonunda röportaj verdim ve ben de katkıda bulundum. Aramızda çok fazla şey geçti ve belki geri bırakmama yardımcı olabileceğini düşündüm. Ancak rekabetimiz süresince aynı durumda değildik” diyerek durumu anlattı. MJ ile karşılaştınız mı sorusuna, “Onu görsem yumruklayabilirim” şeklinde cevap veren Miller’ın rekabeti hala geride bırakamadığı yorumlarına sebep oldu.

İkili kariyerleri boyunca defalarca karşı karşıya gelmiş ve sert mücadeleler ortaya koymuştu.