Mohammed bin Salman krize neden olmuştu! İngiltere hükümeti kararını verdi

İngiltere Premier Lig’in en köklü kulüplerinden biri olan Newcastle United’ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman tarafından 300 milyon pound karşılığında satın alacak olması, ülkede krize neden olmuştu. Uluslararası Af Örgütü ve yayın kuruluşu beIN Sports, Premier Lig kulüplerine, satışa karşı çıkmaları gerektiğini belirten mektuplar gönderirken, İngiliz hükümetinden de konu hakkında açıklama geldi.

İngiltere’de birçok çevre tarafında , Suudi Arabistan’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Mohammed bin Salman’ın Newcastle United’ı satın almasının Premier Lig’in mark değerine zarar vereceği şeklinde görüş bildirilirken, Premier Lig yönetimi topu hükümete atmıştı. İngiltere hükümeti de Mohammed bin Salman’ın, Newcastle United’ı satın almasının önünde bir engel olmadığını duyurdu.

Uyarı şeklindeki mektuplara İngiltere’deki kanunları hatırlatarak cevap veren Premier Lig yönetimi, İngiltere’de şirket sahibi olmanın katı kuralları olduğunu, Suudi Arabistan konsorsiyumunun da bu kurallar çerçevesinde sıkı bir araştırmaya tabi tutulacağını belirtti. İngiliz hükümeti de, anlaşma şartlarında bir sıkıntı olmadığı takdirde, satışın onaylanacağını açıkladı.

Ancak insan hakları ihlallerinin, Mohammed bin Salman ile Newcastle United’ın sahibi Mike Ashley arasındaki anlaşmayı bozması beklenmiyor.

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