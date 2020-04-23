Max Kruse: Biz zaten şampiyon olamayacağız

Gündemdeki playoff sistemi ile ilgili konuşan Kruse, “Biz zaten şampiyon olamayacağız” dedi. İşte Kruse’nin sözlerinden satır başları…

”VİDEO İLE İDMAN YAPIYORUZ AMA…”

Bence sezonu şu anda durdurmalıyız. İptal etmeliyiz demiyorum ama durdurmalıyız. 4 haftadır oynamıyoruz ve hala korona devam ediyor, 2-3-4 hafta içinde de duracağını sanmıyorum. Video ile idman yapıyoruz ama daha ne kadar devam edeceğiz. Taraftar olmadan oynayabiliriz ama neden böyle yapalım ki? Taraftarsız futbol, aynısı değil.

“EN ÖNEMLİSİ SAĞLIK”

Benim oynamamın nedeni hem sporu sevmek, hem de taraftarları sevmek. Olimpiyatlar, EURO 2020 ertelendi, biz niye oynayalım? Taraftarsız oynanabilir deniyor ama insanların arkadaşlarına gitmesini, dışarıda buluşmalarını engelleyemezsiniz. Sosyal mesafeye uyulmaz. En önemli şey sağlık, herkes de bu konuda hemfikir. Herkes öyle davranmalı.

“OYUNCULAR AİLELERİNE DÖNSÜN”

Diyelim tekrar başladık ve bir oyuncu yine corona virüsü kaptı. Bu sefer ne yapacaksınız? Tekrar 4 hafta ara mı vereceğiz? Barlar, restoranlar kapanacak mı? Futbol bir rol modeli olmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Şu anda ligler durdurulsun ve oyuncular ailelerine geri dönsün. Eylül’de dönelim, lig kaldığı yerden başlasın ve sonra hemen yeni sezon başlasın.

“KİMSE OYUNCULARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNE ÖNEM VERMİYOR”

Hollanda sezonu iptal etti, bunu yapmalarının bir nedeni var. Kimse oyuncuların ne düşündüğüne önem vermiyor, ne zaman başlayabileceklerini tartışıyorlar. Biz stattaki atmosfer için oynuyoruz, ne olacağını göreceğiz. Hükümetin ne karar vereceğini bekliyoruz, sanırım Mayıs’ın başında toplanacaklar.

“DIŞARI ÇIKMAYA İZNİM VAR”

Şu anda bende corona virüsü yok, sağlıklıyım, iyi hissediyorum. Dışarı çıkmaya iznim var. Tek söyleyebileceğim, şu anda corona virüsü yok bende ve iyi hissediyorum.

“HAFTADA 2 MAÇ OLUR AMA…”

Temmuz ayında oynarsak, ne zaman ara vereceğiz, yaz dönemi nasıl olacak, oyunculara tatil vermeyeceksiniz. 1 haftada 2 maç oynayabiliriz ama 4 hafta üst üste olunca, çok fazla olacaktır.

“BİZ ŞAMPİYON OLAMAYACAĞIZ”

Playoff sistemini düşündüklerini duydum tam olarak ne istediklerini bilmiyorum. Bir seçenek, nasıl olacak bilmiyorum. kolay değil, Dürüst olmak gerekirse, biz bu sene şampiyon olamayacağız maalesef.

“HAKEMLER BİZİ ÖLDÜRDÜ”

Taraftarın “Hakemler bizi öldürdü” yorumuna da cevap veren Kruse, “Haklısın, bu kesin. Türkiye’de ligi iptal etmek çok duygusal tepkilere neden olabilir, bunu yapmak çok zor.” dedi.

“HİÇ PENALTI KAÇIRMADIM”

Penaltıları nasıl attığı sorulan Kruse, “Kariyerimde hiç penaltı kaçırmadım ve 10 yıldır kendimi bu konuda geliştiriyorum. Nasıl olduğunu söylemeyeyim” şekilde cevap verdi.