Jennifer Lopez ile Alex Rodríguez New York Mets’i satın alacak

Eski beyzbol yıldızı Alex Rodríguez, nişanlısı Jennifer Lopez ile Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Mets’e talip oldu. Bu yaz evlenecek ikilinin Mets’i satın alacağı konuşuluyor.

Variety’nin yaptığı habere göre ikili bu satın almayı gerçekleştirebilmek için ünlü finans şirketi J.P. Morgan’dan kendilerine referans olmalarını isteyecek.

Mets’in daha önce içinde ünlü iş insanı Fred Wilpon’ın bulunduğu bir gruba satılması konusunda anlaşılmıştı. Ancak daha sonra 6 Şubat’ta anlaşmanın çökmesi sebebiyle yeni bir takım sahibi arandığı açıklanmıştı.

Halihazırda Allen & Co.’nun yönettiği kulübün yaptığı bir önceki çöken anlaşmada 2,6 milyar Dolar karşılığında ön görülüyordu. 700 milyon Dolar’lık servete sahip Lopez/Rodriguez çiftinin J.P. Morgan Chase’ten alacağı krediyle ödeyeceği öngörülüyor. Buna karşın pandemi sebebiyle zor bir ekonomik süreçten geçilen bu dönemde yeterli teklife ulaşmanın bir hayli zor olduğu düşünülüyor.

Pek çok kez tarihin en önemli oyuncularından biri olan eski takım arkadaşı Derek Jeter’la kendisini kıyaslayan Rodríguez’in bu hamlesi tartışmayı da bir kez daha alevlendirdi. 5 şampiyonluğu bulunan Jeter, Miami Marlins’in satışı sonrası takımın yeni CEO’su olmuştu.

Alex Rodríguez 2016 senesinde profesyonel spordan emekli olmuştu. Kariyeri boyunca 3 kez MVP, 14 kez All-Star seçilen ünlü yıldız 2004 senesinde New York Yankees’e transfer olmuş ve 2009 senesinde takımıyla kariyerindeki tek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu aynı zamanda ligin yasaklı madde kurallarını 2014 sezonunda çiğnediği için bir sezonluğuna spordan men edilmişti. Yankees’ten emekli olan Rodríguez’in 2021 senesinde Şöhretler Müzesi’ne (Hall of Fame) girmesi bekleniyor.