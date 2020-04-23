İspanya’da tüm futbolcular corona testine giriyor

Dünya futbolunda yavaş yavaş futbol için kararlar alınmaya hazırlanıyor. Corona virüsü nedeniyle 1 aydan fazla bir süredir futbol oynanmazken, kulüpler ekonomik olarak zor durumda kalmaktan korkuyor.

Hollanda hükümeti ülkede 1 Eylül’e kadar futbolun oynanmayacağını açıklasa da İspanya’da futbolcular sahaya inmeye hazırlanıyor.

TÜM FUTBOLCULARA TEST

İspanya La Liga ve La Liga 2’de mücadele eden takımların tüm futbolcuları teste girecek. Dün iki ligdeki tüm takımların doktorları arasında toplantı yapıldı. Toplantıdan çıkan ortak karar ise antrenmanlara başlamadan önce tüm oyuncuların testten geçirilmesi gerektiği…

İspanya medyasında yer alan haberlere göre ise, takımların antrenmanlara başlama tarihi 11 Mayıs olarak görülüyor. Maçlara başlamadan önce uzun süredir yeşil zeminde tempolu ve toplu antrenman yapmayan futbolcuların formdan düşmesi, bu nedenle de sakatlıklara davetiye çıkaracak olmalarının korkusu.

Oyunlar ilk olarak PCR ve serolojik bir testten geçirilecek.