Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: ‘Ligler bir şekilde oynanacak’

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA’nın aldığı kararlardan sonra Sporx’ten Ali Budak’a değerlendirmelerde bulundu.

UEFA’nın kararını değerlendiren Mehmet Büyükekşi, “Liglerin seyircili ya da seyircisiz olarak bir şekilde oynanacağını düşünüyorum ve planlamamızı da ona göre yaptık. Türkiye’de bu virüs kontrol altına gibi duruyor. Sağlık bakanımızın açıklamalarını da takip ettiğimizde bunu daha iyi görebiliyoruz” dedi.

Büyükekşi, “Dört günlük sokağa çıkma yasağı önemli bir durum. Önümüzdeki hafta sonlarında da devam edecek gibi. 1 Mayıs itibari ile de sokağa çıkma yasağı uygulanacak gibi” ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’in başlangıç tarihi için cuma günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun da katılımı ile tüm kulüp başkanları ve federasyon yetkililerinin video konferans yapacağını ifade eden Büyükekşi, “Liglerin başlaması ile alakalı zaten TFF’nin öngörüsü vardı. Cuma günü bir toplantı olacak. Mayıs başında bir daha olması bekleniyor. Biz de takım olarak 5 Mayıs’ta toplanma tarihi koyduk” şeklinde konuştu.