Forma tasarımı yarışmasını 6 yaşındaki taraftar kazandı! Umut ve birlik detayı…

Gelecek sezon giyeceği forma için tasarım yarışması düzenleyen İtalya ekiplerinden Pescara, 6 yaşındaki genç taraftarı Luigi D’Agostino’nun çiziminin birinci seçildiğini açıkladı.

Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da, karantinaya alınan halkın bir nebze olsun eğlenmesi amaçlandı. Yarışmanın sloganı ise “Covid-19’u tekmele” oldu.

6 yaşındaki Luigi, kulübün armasında bulunan yunus sembolü ile kriz sırasında umut ve birliğin sembolü haline gelen gökkuşağını içeren bir forma tasarladı.

Serie B takımının gelecek sezon Luigi’nin tasarladığı formayı giyeceği resmen açıkladı. Kulübün maskotu, plajları ile ünlü Adriyatik beldesinde yer alması nedeniyle bir yunus. İtalyan ekibinin formalarını İtalyan spor üreticisi Errea yapıyor.

Genç Luigi, 9 Mart’tan bu yana süren karantinanın sona ermesinin ardından kulüpte ağırlanacak. İtalya’da corona virüs nedeniyle vaka sayısı 184 bini geçerken, 24 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.