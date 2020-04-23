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Sözcü

Emre Belözoğlu’nun yeni imajı

Fenerbahçe'nin kaptanlarından ve Ersun Yanal ayrıldığı sonrasında antrenmanlarda antrenörlük yapıp maçlarda yedek kulübesinden de talimat veren Emre Belözoğlu'nun yeni imajı ortaya çıktı.

10:23 -
Haberler Fenerbahçe
Emre Belözoğlu’nun yeni imajı

Corona virüsü nedeniyle karantinada bulunan futbolcular, imaj değiştirmeye devam ediyor. Sosyal medyada oğlunun adıyla yer alan ve sadece yakın çevresiyle takipleşen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nun yeni imajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede ortaya çıktı.

Erdoğan’ın A Milli Futbol Takımı’nın futbolcuları, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknik direktör Şenol Güneş ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı video konferans görüşmesinde Emre Belözoğlu’nun saçlarını “3 numara” yaptığı görüldü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. (DHA)

Corona emre belözoğlu Fenerbahçe süper lig
Son güncelleme: 10:26 23.04.2020