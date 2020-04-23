Corona virüsü nedeniyle karantinada bulunan futbolcular, imaj değiştirmeye devam ediyor. Sosyal medyada oğlunun adıyla yer alan ve sadece yakın çevresiyle takipleşen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nun yeni imajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede ortaya çıktı.

Erdoğan’ın A Milli Futbol Takımı’nın futbolcuları, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknik direktör Şenol Güneş ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı video konferans görüşmesinde Emre Belözoğlu’nun saçlarını “3 numara” yaptığı görüldü.