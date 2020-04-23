Corona testi pozitif çıktı! 40 gündür evdeydi…

Antalya’da oturan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle dün özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi.

İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan testte Baz’ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Hastaneye yatışı yapılan Baz’a, ikinci bir test yapıldı. Ağız ve burundan alınan örneklerdeki testin sonucu ise negatif çıktı. Hastenede geçirdiği süreci sosyal medya hesabından paylaşan Baz, karantinaya alındı.

Karantinaya alınan Demet Çileli Baz, hastanedeki ortamını sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak takipçileriyle paylaştı. 5 yıldızlı otel odası konforunda hazırlanan odayla ilgili Baz, “Kaldığım odayı çok soranlar oldu. Tek kişilik odalarda kalıyoruz. Buzdolabımız, televizyonumuz, yatağımız, banyo ve duşumuz, internetimiz mevcut. Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Dün karantinaya alındım ama buna karantina denir mi bilmiyorum. Televizyonumuz biraz küçük, keşke büyük olsaydı” dedi. Baz’ın televizyon esprisi ise takipçilerini güldürdü.

Sağlık çalışanlarının ilgi ve alakasının çok iyi olduğunu ifade eden Baz, “İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye telefonla arayabiliyoruz. Yarım saatte bir sağlık çalışanı dostlarımız geliyor. Ateş, tansiyon ve nabzıma bakıyorlar. Gerçekten ilgi alaka dört dörtlük burada” diye konuştu.

Demet Çileli Baz’ın 40 gündür evde olduğu ve dışarı hiç çıkmadığı, buna rağmen Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.