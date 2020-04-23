CEV Şampiyonlar Ligi’nin 2019-2020 sezonu iptal edildi

Eczacıbaşı VitrA Kulübü, CEV’in 2019-2020 sezonu için aldığı kararı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; CEV, 2019-2020 Sezonu Şampiyonlar Ligi organizasyonunu iptal etti ve bu sezon şampiyon belirlenmeyeceğini bildirdi.

Organizasyon daha önce, salgının Avrupa´da yayılmasını önlemek için alınan tedbirler doğrultusunda birkaç kez ileri bir tarihe alındıktan sonra süresiz ertelenmişti. CEV´in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020 yılında Avrupa kupalarının kalan tüm maçları ve 16 Mayıs´ta Berlin´de düzenlenmesi planlanan Süper Finaller iptal edilirken, kupalarda şampiyon belirlenmeyecek.

Ayrıca CEV, alınan kararda Avrupa Kupaları sezonunu tamamlayamamaya bakılmaksızın, ödül parasının% 80’inden fazlasını üç Kupadaki takımlara tahsis etmeyi kabul etti. CEV Kurulu, Avrupa Kupalarının 2020/2021 baskısı için ödül parasını korumaya karar vermiş ve önümüzdeki sezon için kulüplere ek desteği onaylamıştır.

6 TAKIMIMIZ TURNUVALARA DEVAM EDİYORDU

Temsilcilerimizden,Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank yarı finale çıkmış, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe çeyrek final oynuyordu. Kadınlarda THY, erkeklerde de Galatasaray ve Spor Toto, CEV Kupası ve Challenge Kupası’nda yollarına devam ediyordu.