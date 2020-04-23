Burak Yılmaz’dan maaş açıklaması: Bu illet ile mücadele ederken…

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’de futbolcuların maaşlarında indirim yapıp yapmayacağı konusu gündemi oldukça meşgul ediyor. Dün SÖZCÜ Gazetesi Beşiktaş Muhabiri Ali Aydın imzalı “Beşiktaş'ta indirim elçisi Burak Yılmaz” haberini Beşiktaş’ın golcü oyuncusu da doğrular nitelikte açıklama yaptı!

Milli futbolcu bugün basında çıkan ve indirime yanaşmayacağı şeklindeki haberleri haberleri yalanlayarak instagram hesabından bir açıklama yayınladı. İşte Burak Yılmaz’ın o açıklaması:

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‘HER ZAMAN FEDAKARLIKTA BULUNDUM’

”Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum.

‘SADECE HATIRLATMA YAPMAK İSTERİM’

Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş’ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım.”