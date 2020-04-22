Zlatan Ibrahimovic krizi! Corona şartlarını sıraladı

İtalya Serie A takımlarından Milan, corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından ülkelerine giden futbolculardan, 20 Nisan’da İtalya’ya geri dönmelerini istemişti. Liglerin 4 Mayıs’ta başlayacağını hesap ederek çalışmalara başlayacak olan Milan’da iki isim, İtalya’ya dönmedi. Bu isimlerin Zlatan Ibrahimovic ve Franck Kessie olduğu öğrenildi.

Franck Kessie’nin, Fildişi Sahilleri’nde geri dönmek için yaşadığı problem nedeniyle izin istediği belirtilirken, Zlatan Ibrahimovic’in ise liglerin başlayacağı tarih kesinlik kazanmadan İtalya’ya gelmeyeceği iddia edildi. Sky Sport Italia’da yer alan habere göre çalışmalarını ortağı olduğu Hammarby takımında sürdüren Ibrahimovic, İtalya’ya erken gelmesi için geçerli bir neden göremediğini kulübe açıkladı.

Ibrahimovic’in ayrıca tüm takıma test yapılmasını istediği ve kimlerin corona virüsüne yakalanıp, kimlerin yakalanmadığının resmi olarak açıklanmasını istediği de haberde yer aldı. Ibrahimovic’in, şartları kabul edilmezse Milano’ya dönmeyeceği de belirtildi.

Bu iki isim dışında Samu Castillejo, Rade Krunic, Ante Rebic ve Lucas Paqueta ise Milan’ın belirlediği 20 Nisan tarihinde ülkelerinden İtalya’ya geri döndü.