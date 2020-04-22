Trabzonspor’dan Sörloth açıklaması

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Özel izinle ülkesi Norveç´e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10´da özel uçakla ülkesi Norveç´ten Trabzon´a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Bilgilendirme | Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) April 22, 2020