Okan Buruk: Bu sezonu bitir gelecek sezona geç başla

İstikrar ve başarının sırrı? FUTBOLCULAR, yönetimler, başkanlar. İyi bir çalışma ortamında biz de ekibimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sene önemli. Çünkü ilk defa şampiyonluk yarışı içerisinde olan bir takım çalıştırıyoruz ve son 8 haftaya iyi yerde girdik. Avrupa’da çeyrek final oynayan ve Türkiye’de de şampiyonluk yaşayan bir takım yöneten teknik adam olmayı isterim. Şampiyonluğu kazanarak bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek istiyorum.