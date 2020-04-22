Nando de Colo, Zeljko Obradovic’i anlattı: ‘Bazen biraz deli gibi oluyor ve çok bağırıyor…’

Euroleague tarafınan organizasyonda son 10 yılın en iyi oyuncuları arasına seçilen Fenerbahçe Beko’nun yıldız oyun kurucusu Nando De Colo, İspanyol Marca gazetesinin radyosu Radio Marca’ya bir röportj verdi.

Obradovic ile ilgili konuşan De Colo, “Çok fazla kupası var ama önemli olan daha fazlasını istiyor olması ve hiç pes etmiyor olmasıdır. Bazen biraz deliriyor ve çok bağırıyor. Tabii ki biz bunu takımı daha iyi hale getirmek için yaptığını biliyoruz” dedi.

‘Pozitif kalmalıyız…’

Corona virüsü salgını hakkında da konuşan 32 yaşındaki Fransız oyuncu “İçinde bulunduğumuz durumda pozitif kalmalıyız. Şu anda ailemizle daha fazla vakit geçirebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Salgının spora etkilerini de anlatan yıldız isim “Bir buçuk aydır işsiz durumdayız ve tekrar oynamamız zor. Benim için en iyisi şu an beklemek ve gelecek sezon için hazırlanmak olacak. En önemli şey sağlık” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Zeljko Obradovic`den flaş sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe ile anlaşma sürecini de aktaran De Colo “CSKA’dan sonra 2-3 farklı seçeneğim vardı ancak benim için önemli olan, Avrupa’da yeni bir yer görmekti. Herkes benim, kariyerimi bitirirken İspanya’da olmak istediğimi biliyor. Popovich ve Itoudis’le çalıştığım için şanslıydım. Obradovic ile çalışma fikrini de beğendim.” dedi.