Mohammed bin Salman krizi! Premier Lig ekiplerine mektup

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için 300 milyon pound ödeyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, tepkilerin odak noktası oldu. Uluslararası Af Örgütü ve Premier Lig’in en büyük yayın ortaklarından beIN Sports, satışın kabul edilmemesini istedi.

Prens Salman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Newcastle United’ı satın almak için 300 milyon pound karşılığında kulübün sahibi Mike Ashley ile anlaşmaya vardı. Anlaşma, İngiltere’deki şirketlerin onay merkezine gönderildi.

Premier Lig Yönetimi anlaşmayı kabul ederse, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman Newcastle United’ın yeni sahibi olacak.

PREMIER LİG EKİPLERİNE MEKTUP

Ancak bu anlaşma, şimdiden tartışmaları da beraberinde getirdi. Katar merkezli yayın kuruluşu beIN Sports, Premier Lig kulüplerine mektup göndererek Newcastle United’ın Prens Salman’a satılmasının, ligin imajını kötü yönde etkileyeceği belirtti.

Premier Lig’in en büyük yayın ortaklarından biri olan beIN Sports’un CEO’su Yousef Al-Obaidly’nin imzası ile gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Premier Lig oluşumunun uzun süreli ortaklarından olarak bu kararı alırken çok dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarıyoruz. Suudi Arabistan, dünyadaki en büyük korsan yayın portallarından biri olan beoutQ’nun sahibi… Bunun gibi daha birçok illegal kazanç yollarına giden bir oluşumun, Premier Lig ile anılması, markaya büyük zarar verecektir. Bilindiği üzere korsan yayınların durdurulması için şimdiye kadar Premier Lig tarafından Suudi Arabistan’da açılan davalar da sonuçsuz kaldı.

Premier Lig’in uluslararası yayın hakları için 3 yılda 500 milyon pound’un üzerinde yatırım yaptık. Böyle önemli bir karar alınırken, bizim de fikirlerimize önem verileceğini düşünüyoruz. Newcastle United gibi İngiltere’nin en köklü kulüplerinden birinin, kendi vatandaşlarına yaptığı adil olmayan davranışlar ve maddi çıkar sağlamak için başvurduğu hukuk dışı yollar ile tanınan bir ülke olan Suudi Arabistan’ın yönetimine verilmesi, Premier Lig markasına büyük zarar verebilir.

Corona virüsü nedeniyle kulüplerin büyük zarara uğradığının farkındayız. Bu zararı en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu zarardan kurtulmak için Premier Lig’in değerli bir kulübünün kontrolünü, dünyada korsan yayıncılığın en büyük platformu haline gelen, yılda milyonlarca kişiye IPTV üyelikleri sağlayan bir oluşumun merkezinde olan Suudi Arabistan yönetimine verirken, bir kez daha düşünmenizi istiyoruz.”

Katar ile Suudi Arabistan devletleri arasında 2017 yılından bu yana politik bir kriz de bulunuyor. Suudi Arabistan, Katar'ı Arap dünyasındaki “Terörizmi” desteklemekle suçluyor.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ DE KARŞI ÇIKTI

Newcastle United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman’a satılmasına, Uluslararası Af Örgütü de karşı çıktı. Premier Lig ekiplerine bir yazı gönderen Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan yönetiminin uyguladığı insan hakları ihlallerine vurgu yaptı.

Veliaht Prens Salman’ın Newcastle United’ı satın almasının finansal açılardan çok daha fazla anlamlar içerdiği belirtilen yazıda, Premier Lig’in imajının ve adaletinin etkilenebileceği belirtildi. Yazıda, Newcastle United’ın Veliaht Prens Salman’a satılmadan önce adil bir inceleme ve değerlendirme yapılmasının gerekliliğinden bahsedildi.

İngiliz basınında çıkan birçok yazıda da Mohammed bin Salman’ın ülkesindeki insan hakları ihlallerini futbol ile kapatmaya çalışacağına vurgu yapıldı.

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