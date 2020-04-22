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Sözcü

Korcan Çelikay’ın acı günü!

MKE Ankaragücü'nün 32 yaşındaki kalecisi Korcan Çelikay'ın babaannesi vefat etti.

13:52 -
Haberler Ankaragücü
Korcan Çelikay’ın acı günü!

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü’nün tecrübeli kalecisi Korcan Çelikay’ın babaannesinin vefat ettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki file bekçisinin babaannesinin hayatını kaybettiği belirtilerek, “Kalecimiz Korcan Çelikay’ın babaannesi Fatma Çelikay hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kalecimiz Korcan Çelikay ve ailesine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

babanne Korcan Çelikay vefat
Son güncelleme: 13:53 22.04.2020