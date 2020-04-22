Jürgen Klopp: ‘Liverpool kariyerimin başında kovulabilirdim…’

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp İngiltere kariyeri ile ilgili çarpıcı anekdotlar paylaşırken kulüpten zaman istediği süreci de açıkladı. Klopp, eğer kadroyu yeniden şekillendirmek için zaman tanınmamış olsa, yolun çok başında Liverpool’dan kovulacağını düşündüğünü söyledi.

Kırmızılar için Klopp’un ilk yılları şampiyonluk adayı bir kadro kurmakla geçerken Klopp, kulübün sahipleri olan Fenway Sports Group’u zamana ihtiyacı olduğuna ikna etmesi gerektiğini bildiğini ifade etti.

Sky Sports’a konuk olan Alman çalıştırıcı “Bir gecede düzeltemeyeceğimiz çok açıktı. Herkes öyle olmasını isterdi ancak yapamadık bu yüzden de zaman istemek zorundaydım” dedi.

“Bundan önce kariyerimde hiç kovulmadım, bu yüzden bununla ilgili hiçbir deneyimim yok ama o buranın farklı bir seviye olduğunu biliyordum ve eğer bu işi yeterince hızlı başaramazsam kovulacağımı da biliyordum” ifadelerini kullanan Klopp, “Bize o zamanı tanıdılar ve güzel olan şey; altı, yedi, sekiz maçtan sonra, ciddi anlamda olumlu düşünmeye başladılar, doğru yolda olduğumuzu fark ettiler. O andan itibaren de bir saniye bile sorgulamadılar” diye konuştu.

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2015’te Brendan Rogers’ın yerine göreve gelen Klopp, ilk üç yılında takımını 3 final taşıdı ancak bu finallerin hepsinden mağlup ayrılmıştı. Kulüp yönetimi Klopp’un arkasında dururken 2018-2019’da takım Premier League’de Manchester City’nin bir puan gerisinde 97 puanla ikinci olmuş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise zafere ulaşmıştı.

‘İnanç ve güven doluydular…’

“İnanç ve güven doluydular, yolumuzda devam ettiğimiz sürece her şeyin iyi olacağını söylediler. Biz de aynen öyle yaptık” diye konuşan Klopp, “Sevilla’ya veya City’te ve Real Madrid’e finaller kaybettiğimizde yorumcular ‘eğer bir sonrakini kazanamazsa onu gönderebilirler’ diyordu. Ama içeride kimse asla böyle düşünmüyordu” dedi.

Liverpool, corona virüsü nedeniyle askıya alınan bu sezonu lider sürdürürken, Premier League tarihinde kulübün ilk şampiyonluğu için 9 maçta Liverpool’a 6 puan alması yeterli olacaktı.