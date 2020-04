Mustafa Cengiz: 38.5 milyon TL’lik katkıları oldu

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz corona salgını nedeniyle oluşan gündeme dair açıklamalarda bulundu. GSTV’de yayınlanan programa katılan Cengiz sponsorluklarda yaşanan sıkıntılar ve son durum ile ilgili bilgi verdi. İşte Başkan Cengiz’in sözleri:

‘BANA BİR ŞEY OLURSA BAYRAĞI ALIR DEVAM EDERLER’

“Yaşam bir tiyatro sahnesi. Hep beraberdik. Piyango Terim, Albayrak ve Günay Bey’e vurdu. Bana vurmadı. G.Saray dev ve yaşayan bir organizma. Yarın bana bir şey olursa arkadaşlar bayrağı alır göreve devam eder.

23 Nisan çok anlamlı bir bayram. Çok değerli bizim için. Cumhuriyete giden yolda çok önemli bir kilometre taşı. Yürekten kutluyoruz cumhuriyetimizi ve bayramımızı. Corona’dan yaşamını yitiren bütün kardeşlerimize ve ailelere başsağlığı diliyorum, onların acılarını paylaşıyorum. Ön cephede mücadele eden sağlık ailesine tek tek teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarma mensuplarına da teşekkür ediyorum.

‘EN ÇOK ZARARI GALATASARAY’A VERDİ’

Virüs beklenmedik bir anda geldi. En büyük zararı Galatasaray’a geldi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bütün bunlar bizi olumsuz etkiledi. Seyircisiz oynanmamasının bize getirdiği yük 105 milyon TL zarar. Ama yönetim olarak bunun altından kalkacak güçteyiz. Azdan az çoktan çok gider diye bir söz var… İlk defa ek bütçe istemeden yılı bitirdik. Gerçekçi hedef ve bütçeler yaparak bu günlere geldik. Yönetim olarak ilk defa gerçekçi planlar yaparak, bütçenin dışına çıkmadık. Ancak virüs salgınından ötürü yeniden bir bütçe yapmaya çalışıyoruz. Mevcut duruma uygun bütçe yapıyoruz. Salgın bitince ilk fırsatta genel kurulun önüne getireceğiz.

‘OYUNCULARIMIZDAN FEDAKARLIK İSTEDİK’

Bizim gibi sosyal camialarda her zaman kahramanlar olmuştur. Kendini öne atanlar, kendini feda edenler olmuştur. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Kendileri bunları inceliyor. Sağ olsun Selçuk (İnan) kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. Bütün sporcu kardeşlerimizle birlikte bu süreci atlatacağız.

‘BELLİ BİR SÜRE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’

Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başlayınca şampiyonluk yürüyüşüne yürüyecek bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız ama belli şartlarda. Bütün dünyada belli bir süre hiçbir şey eskisi olmayacak. Biz de bu duruma en iyi şekilde, camiamızın beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz. Her gün, her saat her şeyi planlıyoruz.

‘ŞAMPİYONLUK İÇİN KURULMUŞ BİR KADRO’

Kadromuz şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başladığında, ne olursa olsun şampiyonluk yürüyüşünde olacak bir kadro. Biz, şartlar ne olursa olsun, her zaman şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurarız.

‘HEPSİ DİK DURDU’

Şu anda Galatasaray, ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda yine de borsada iyi durumda. Halka açık spor şirketlerinde de birinci durumda. 70’i aşkın sponsorluk ilişkisi içinde olduğumuz firma var. Bu kadar çok firma olunca, ödemeler konusunda sıkıntı yaşayan bazı firmalar elbet oldu. Sponsorlarımız ‘hayır buradayız’ dediler. Bazıları ödeme zorluğu yaşayabilirler ama buna rağmen hepsi dik durdu. Türk Telekom, çok büyük destek oldu ve stadyum ismindeki hakkını bir yıl uzattı. Bunun 38.5 milyon TL’lik bir katkısı oldu. Onlara teşekkür ediyoruz.

‘SPONSORLARDAN TEPKİ GELDİ’

Abdurrahim Albayrak’ın amatör şubeler konusunda sponsorların da yer aldığı açıklamalar maalesef yanlış yorumlandı. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Sponsorlarımızdan da tepki geldi, takip ediyorum.