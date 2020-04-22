Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Berke Özer Ramazan için Türkiye’ye geldi, karantinaya alındı

Corona virüsü salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Belçika’da yaşayan 328 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı’na indi. Fenerbahçe’nin Belçika 2’nci Lig ekibi Westerlo’ya kiraladığı Berke Özer de Gümüşhane’ye gönderilen kafile içerisinde yer aldı. Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane’deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu’na yerleşti.

Berke Özer 14 günlük karantinada kalacak.

Belçika’nın Bürüksel şehrinden hareket eden uçak, dün gece Trabzon Havalimanı’na indi. Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı.

Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi.