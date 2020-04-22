Dünya Sağlık Örgütü’nden UEFA’ya şok çağrı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle birçok futbol organizasyonu askıya alınırken, UEFA, maçları yeniden oynatmak için çözüm aramaya başladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) UEFA ile gerçekleştirdiği toplantıda, futbolu 2021 yazına kadar askıya almanın en doğru karar olacağı tavsiyesi geldi.

WHO, corona virüsü salgınının ikinci bir dalgası olacağını belirttiği ve maçların oynanması halinde virüsün yayılma hızının da artacağının altını çizdi. La Repubblica’da yer alan habere göre WHO, tüm olası senaryoları inceledikten sonra UEFA’ya maçların 2021 sezonunun sonuna kadar ertelenmesi çağrısında bulundu.

UEFA’nın ise bu tavsiyeye sıcak bakmadığı ve futbol organizasyonlarının tamamlanması için çözüm aramaya devam ettiği belirtildi.

Kulüplerin şimdiden ekonomik olarak sıkıntıya girdiğini dikkate alan UEFA, maçların 18 ay daha oynanmaması durumunda birçok takımın bu yükün altından kalkamayacağını düşünüyor.

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