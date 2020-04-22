Beşiktaş’ta indirim elçisi Burak Yılmaz

BEŞİKTAŞ'TA ana gündem maddesi takım bütçesini 55 milyon Euro'dan 25-30 milyon Euro'ya çekmek. Yönetim, bu doğrultuda futbolculardan maaşlarında indirim yapmasını istiyor. Önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerde çalışmaya gelen Burak Yılmaz'la görüştü. Çebi, kaptandan takım arkadaşlarının fedakârlıkta bulunması için onlarla görüşmeler yapmasını talep etti. Tecrübeli forvet de Çebi'ye konunun önemini bildiğini belirtip arkadaşlarını ikna etmek için uğraşacağını söyledi.

NECİP: HER ŞARTA UYARIM

GÖZLER 3 milyon Euro garanti ücretle takımda en yüksek maaş alan Domagoj Vida'ya çevrildi. Vida, her türlü indirime razı olduğunu yönetime iletti. Hırvat stoper, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini ifade etti. Yönetici Erdal Torunoğulları, bu konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirtip “Futbolcular arasında olumsuz cevap veren olmadı. Necip Uysal, ‘Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ben her türlü şarta uyum sağlarım' dedi. Biz de memnuniyetimizi ilettik” diye konuştu.

SERGEN YALÇIN TOPBAŞI YAPTI

KARTAL, Nevzat Demir Tesisleri'nde gruplar halinde çalışma yöntemine devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin ile kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde 1 saat idman yapıldı. Dünkü antrenmanda Tyler Boyd, Necip Uysal, Caner Erkin, Güven Yalçın ve Gökhan Gönül yer aldı. Çalışma esnasında sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyuldu.

EN GÜÇLÜ ADAY VOLKAN

KARTAL, Nevzat Demir Tesisleri'nde gruplar halinde çalışma yöntemine devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin ile kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde 1 saat idman yapıldı. Dünkü antrenmanda Tyler Boyd, Necip Uysal, Caner Erkin, Güven Yalçın ve Gökhan Gönül yer aldı. Çalışma esnasında sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyuldu.