Başbakan’ın kararı sonrası Hollanda’da lig fiilen bitti!

Corona virüsü nedeniyle bir süredir ertelenen Hollanda Ligi’nin 2019-2020 sezonu, Başbakan Mark Rutte’den gelen karar sonrası sona erdi. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Başbakan’ın açıklamasının ardından liglerin devam edemeyeceğini duyurdu.

KNVB’den yapılan açıklamada, “Bu aşamada liglerin devam etmesi mümkün görünmüyor. Bundan sonra izlenecek yol ile ilgili UEFA’nın fikrini alacağız. Tüm kulüp temsilcilerinin de katılacağı UEFA ile yapılacak toplantı sonrası yol haritasını belirleyeceğiz” denildi.

Açıklamada ayrıca futbol maçlarının, hükümet corona virüsü tehdidinin tamamen bittiğini söyleyinceye dek oynanmayacağı da yer aldı.

Hollanda’nın, komşusu Belçika gibi ligi son haliyle tescil etmeyi planladığı, UEFA ile yapılacak toplantıda da bu fikri savunacağı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Belçika Futbol Federasyonu, ligi devam ettirmeyerek Club Brugge’ü şampiyon ilan etmiş, UEFA’dan da sert tepki almıştı. UEFA, Belçika takımlarını Avrupa kupalarına almama uyarısında bulunmuştu.

Hollanda Ligi’nde 25 hafta geride kalırken Ajax averajla liderlik koltuğunda otururken, aynı puana sahip AZ Alkmaar ikinci sırada yer alıyor. İki takım da 56 puana sahip… Bu iki takımı 50 puanla Feyenoord ve 49 puanla PSV izliyor.

Başbakan Mark Rutte, 1 Eylül’e kadar tüm organizasyonları iptal etme kararını canlı yayında “Sonradan pişman olmaktansa, önceden tedbirli olmak daha iyidir” diyerek savunmuştu.