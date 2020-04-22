40 gündür evdeydi corona virüsü testi pozitif çıktı!

Antalya’da oturan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle dün özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi.

İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan testte Baz’ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Hastaneye yatışı yapılan Baz’a, ikinci bir test yapıldı. Ağız ve burundan alınan örneklerdeki testin sonucu ise negatif çıktı. Hastenede geçirdiği süreci sosyal medya hesabından paylaşan Baz, karantinaya alındı.