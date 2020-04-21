Son dakika! UEFA sezonun kalanı için kararını verdi: ‘Güçlü bir tavsiye…’

UEFA, liglerin kaderi ile ilgili olarak 55 üye ülkenin temsilcileriyle bir video konferans gerçekleştirdi. Kritik toplantıdan liglerin sahada bitirilmesi kararı çıktı.

UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını isterken yapılan açıklamada karar “güçlü bir tavsiye” olarak belirtildi. Sezon iptali yönündeki kararların ise başvurulacak en son çözüm olarak görülmesi üye ülkelerden istendi.

Mart ayı ortasında oluşturulan 2 çalışma grubu tarafından incelenen seçenekler, üye federasyonlara iletilirken, hem milli maçları hem de kulüp maçlarını kapsayan çeşitli takvim seçenekleri sunuldu.

Bunun yanı sıra UEFA’nın üye federasyonlara yapılacak ödemeleri yerine getirme taahhüdünün yinelenmesi de toplantıda görüşülen bir diğer konu oldu. UEFA, perşembe günü gerçekleştireceği toplantının ardından alınacak olan kararları açıklayacak.